Sanctionné, l’OM sort du silence

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques semaines maintenant, l’OM n’a pas forcément reçu une très bonne nouvelle à l’approche de cette échéance. En effet, ce mercredi, la DNCG a pris certaines dispositions à l’encontre du club phocéen. Et c’est ainsi que l’OM a vu être prononcé un encadrement de sa masse salariale.

Le gendarme financier de la ligue de football a décidé de s’en prendre à l’OM ce mercredi. En effet, la DNCG va quelque peu restreindre la capacité de mouvement du club phocéen. Pourquoi ? Il été prononcé un « encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club ».

Il réclame une révolution à l’OM https://t.co/ST3ctB29pm pic.twitter.com/7ZAX4kjTEf — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

« L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG »

Suite à cette décision de la DNCG, l’OM a publié un communiqué pour réagir. On peut alors lire : « L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria. Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire ».

« Le meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons »