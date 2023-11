Longoria se lâche sur la vente de l’OM

Arnaud De Kanel

Le dossier de la vente de l'OM est réouvert depuis quelques semaines. L'absence de Frank McCourt alors que le club phocéen fait face à une crise sportive importante alimente les spéculations. De passage sur RMC la semaine dernière, Pablo Longoria a assuré que le propriétaire américain était encore pleinement investi.

Et si l'OM entrait dans une nouvelle ère dans les mois à venir ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs les plus folles concernant une vente du club phocéen refont surface. Distant depuis un certain moment, Frank McCourt donne l'impression de se désengager. Mais à en croire Pablo Longoria, l'homme d'affaires américain compte rester à l'OM.

«On a des discussions chaque semaine»

« En ce moment, avec Frank McCourt, tous ses collaborateurs et le conseil de surveillance du club, on a des discussions chaque semaine, plus de cinq à six heures toutes les semaines. C’est un niveau d’engagement qui est important, bien supérieur à ce qui existe dans d'autres clubs européens. Mais c’est très important que tout le monde prenne conscience de la ferveur du propriétaire, de la ferveur du conseil de surveillance, de la ferveur du directoire du club, dans lequel il y a un président du directoire qui assume la responsabilité de tout ce qui se passe dans le quotidien du club », a lâché le président de l'OM pour le Super Moscato Show sur RMC. Pablo Longoria persiste et signe : les rumeurs de vente sont fausses.

Longoria ne veut plus donner d'importance aux rumeurs