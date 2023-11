OM : Du rêve aux critiques, il se lâche

Thibault Morlain

Dans sa quête du « grantatakan », l’OM avait notamment décidé de recruter Valère Germain. C’est en 2017 que l’attaquant français a été recruté par le club phocéen alors qu’il évoluait à l’AS Monaco. Une expérience à Marseille évoquée par Valère Germain, lui qui est passé par tous les états sur la Canebière…

Joueur de l’OM entre 2017 et 2021, Valère Germain aura joué au total 159 rencontres pour le club phocéen pour un total de 31 réalisations. Le fait est que le passage de l’attaquant français ne restera pas forcément dans les mémoires, lui qui a notamment été critiqué pour ses ratés. Celui en finale de l’Europa League contre l’Atlético de Madrid est d’ailleurs encore dans les mémoires de plusieurs supporters de l’OM.



« Petit, j’avais un rêve : c’était de jouer à l’OM »

Aujourd’hui en Australie, Valère Germain a donc évolué à l’OM, où il sera resté pendant 4 ans. C’est en 2017 qu’il a signé avec le club phocéen, débarquant de l’AS Monaco. Un rêve devenu alors réalité pour Valère Germain comme il l’a révélé pour So Foot : « Petit, j’avais un rêve : c’était de jouer à l’OM. Et je l’ai réalisé ! La première année s’est bien passée là-bas. Avec notamment en point d’orgue cette finale de Ligue Europa à Lyon face à l’Atlético, ce record de points pour un quatrième de championnat avec des ambiances magnifiques au Vélodrome ».

« J’essayais de ne pas faire attention à ce qu’il se disait »