Un joueur de l’OM se fait détruire en direct !

Ancien joueur de l'OM, Eric di Méco a un joueur dans le collimateur. Ce vendredi, il s'est interrogé sur le niveau de Leonardo Balerdi, présent à Marseille depuis juillet 2021. Selon lui, le défenseur argentin n'a pas le niveau pour porter le maillot de l'OM. Balerdi a commis de nombreuses erreurs, qui ont coûté des points à sa formation.

Eric di Méco est un spectateur passionné et attentif. L'ancien joueur de l'OM reste attaché à la formation marseillaise et n'hésite pas à donner son avis sur les antennes de RMC . Lors du Moscato Show, il s'est arrêté sur le cas Leonardo Balerdi. Présent à l'OM depuis juillet 2021, le défenseur argentin est loin de faire l'unanimité en raison de ses erreurs et de son manque de sérénité.





« Je ne comprends pas ce qu’il fait sur le terrain »

Selon Di Méco, Balerdi ne mérite, même pas, d'être titulaire à l'OM. « J’ai été intransigeant avec lui. Je ne suis pas fan. Je ne comprends pas ce qu’il fait sur le terrain. Et je ne comprends pas comment tous les entraîneurs l’ont fait jouer. Quand j’ai vu que Marcelino le faisait jouer, et que Gattuso aussi, je me suis promis de ne plus parler de lui » a lâché l'ancien joueur marseillais.

« C’est un mystère du football pour moi »