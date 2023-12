Séisme au FC Nantes, les coulisses sont dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi dernier, le FC Nantes annonçait, à la surprise générale, le départ de son entraîneur Pierre Aristouy. Les Canaris n'ont pas perdu de temps puisque quelques heures plus tard, ils annonçaient la nomination de Jocelyn Gourvennec. Certains journalistes ont dévoilé pourquoi les négociations ont été aussi rapides dans ce dossier.

Malgré une première partie de saison moyenne, mais pas catastrophique, Pierre Aristouy ne terminera pas la saison au FC Nantes. Le technicien a été remercié par sa direction et remplacé par Jocelyn Gourvennec. Dans ce dossier, tout s'est fait très vite comme l'a confirmé David Phelippeau, journaliste pour Ouest-France.

« Il est venu avec un Powerpoint »

« Dans la journée de lundi, Franck et Waldemar Kita mais aussi Philippe Mao se sont interrogés (…) Ils se sont dits qu’il faut changer. Jocelyn Gourvennec a eu un appel de Philippe Mao lundi en fin de journée. « Es-tu dispo pour nous rencontrer le plus vite possible à Paris ? » Ils se sont vus mardi à 14 heures » a déclaré le journaliste lors de l'émission Sans Contrôle. Présent aussi sur le plateau, Simon Reungoat précise que Gourvennec avait bien préparé son coup. « Jocelyn Gourvennec avait bien bossé dans la nuit de lundi à mardi puisqu’il est venu avec un Powerpoint pour expliquer ce qu’il comptait faire du FC Nantes… » a lâché le journaliste de Hit-West.

Gourvennec a très vite convaincu la famille Kita