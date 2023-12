Kombouaré à l’ASSE ? La réponse tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, quelques heures après sa défaite face à Guingamp (1-3), l'ASSE a officialisé le départ de Laurent Batlles. Laurent Huard va assurer l'intérim, mais la direction stéphanoise s'est mise en quête d'un nouveau coach. Plusieurs pistes sont étudiées. L'option Thierry Laurey serait prioritaire. Ancien du FC Nantes, Antoine Koumbouaré ne serait pas ciblé.

C'était annoncé, c'est désormais official. Laurent Batlles n'est plus l'entraîneur de l'ASSE. « À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles » a annoncé le club stéphanois ce mercredi, quelques heures après une nouvelle défaite face à Guingamp.

La mèche est vendue pour la vente de l’ASSE ? https://t.co/tBdYf9B6IE pic.twitter.com/j6OLzgcn48 — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Laurey en pole position

Laurent Huard devrait assurer l'intérim. « Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera le groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre » a indiqué l'ASSE. Mais un nouveau technicien est recherché par la direction. Selon les informations de But Football Club, les profils d'Olivier Dall'Oglio et de Zoumana Camara sont étudiés, mais le favori se nomme Thierry Laurey.

Kombouaré, c'est non