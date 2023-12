Mercato : L'ASSE fait une annonce pour son entraîneur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, la défaite de l'ASSE contre Guingamp (1-3) mardi soir a été celle de trop pour Laurent Batlles, démis de ses fonctions d'entraîneur un an et demi après son arrivée. Les Verts ont d'ailleurs officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué, confirmant également que Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, assurera l'intérim.

La saison dernière, l'ASSE avait réussi à assurer son maintien grâce à une excellente seconde partie de saison. Par conséquent, l'objectif était clairement de surfer sur cette dynamique pour jouer la montée. Mais les Verts connaissent un début de saison très mitigé. Après des premiers matches décevants, le club du Forez pensait avoir trouvé le rythme, avant de retomber dans ses travers en enchaînant une cinquième défaite de suite en Ligue 2 mardi contre Guingamp (1-3). Une défaite qui coûte son poste à Laurent Batlles.

ℹ️ À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles.Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera… pic.twitter.com/LwASmAOggG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 6, 2023

L'ASSE confirme pour Batlles

C'était un secret de Polichinelle, mais c'est désormais officiel. « À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles », explique l'ASSE par le biais d'un communiqué avant d'annoncer que « Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera le groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre ». Ce trio assurera donc l'intérim jusqu'à ce que les Verts désignent un nouveau coach.

Qui pour le remplacer ?