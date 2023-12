Le nouvel entraîneur de l'ASSE déniché... au PSG ?

Thibault Morlain

L'histoire s'arrête donc là entre l'ASSE et Laurent Batlles. Suite la nouvelle défaite des Verts ce mardi soir face à Guingamp, la décision a été prise de se séparer de l'entraîneur français. Désormais, à l'ASSE, on cherche un remplaçant à Batlles. De nombreux noms circulent et l'heureux élu pourrait bien se trouver du côté du PSG.

Avec le licenciement de Laurent Batlles, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur de l'ASSE. Ce mercredi, les pistes se multiplient. Alors que Thierry Laurey ferait figure de favori pour prendre les commandes des Verts, il existerait d'autres pistes. Olivier Dall'Oglio et Jean-Pierre Papin seraient ainsi aussi envisagés dans le Forez.

Zoumana Camara, du PSG à l'ASSE ?

L'ASSE aurait également des vues du côté du PSG selon les informations de But Football Club . En effet, Zoumana Camara serait très apprécié notamment par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. A 44 ans, le technicien officie aujourd'hui au PSG, où il est en charge des U19. Fera-t-il le grand saut en rejoignant l'ASSE ?

Le retour à Saint-Etienne ?

Visiblement chaud pour débarquer à l'ASSE, Zoumana Camara ne viendrait pas en terre inconnue. En effet, celui qui travaille aujourd'hui au PSG connait très bien Saint-Etienne pour y avoir été formé quand il était jeune. A noter que Camara a également disputé 34 matchs avec le maillot de l'ASSE au début de sa carrière.