Coup de théâtre pour la succession de Batlles, l’ASSE prépare une surprise

Alexis Brunet

Après les mauvais résultats récents de l'ASSE, les dirigeants stéphanois ont décidé de se séparer de Laurent Batlles. Les Verts sont donc à la recherche d'un nouvel entraîneur, pouvant ramener le club en Ligue 1. Certains noms sont évoqués dans la presse, comme Stéphane Moulin, spécialiste de la Ligue 1, mais Saint-Étienne pense aussi à une piste plus surprenante.

Laurent Batlles ne sera donc pas le coach qui réussira à ramener l'ASSE en Ligue 1. L'ancien entraîneur de Troyes a été démis de ses fonctions dernièrement. Saint-Étienne a enchaîné cinq défaites d'affilée. Les dirigeants stéphanois se sont déjà mis à la recherche de son successeur.

L'ASSE pense à Stéphane Moulin

D'après les informations de Foot Mercato , un homme ferait office de favori pour le poste d'entraîneur de l'ASSE. Il s'agirait de Stéphane Moulin, du fait de sa grande expérience en Ligue 2. D'autres noms sont évoqués aussi, notamment Sabri Lamouchi et d'Olivier Dall’oglio.

Vente ASSE : Un accord à 46M€ est révélé ! https://t.co/clIA4TQpqE pic.twitter.com/lCL54FtKEt — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

La piste Christian Lattanzio existe