L’ASSE promet du lourd pour son crack !

Hugo Chirossel

Si l’équipe de France U17 s’est inclinée face à l’Allemagne samedi dernier en finale de la Coupe du monde (2-2, 4-4 aux t.a.b.), certaines pépites ont eu l’occasion de se montrer. C’est notamment le cas du jeune joueur de l’ASSE Mathis Amougou, auteur de deux buts dans la compétition dont un en finale. Razik Nedder, entraîneur de la réserve des Verts, estime que le milieu de 17 ans a un grand avenir devant lui.

Et si l'ASSE tenait son futur grand talent en la personne de Mathis Amougou ? Le milieu de terrain âgé de 17 ans, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, s’est illustré lors de la Coupe du monde U17 avec l’équipe de France. L’entraîneur de la réserve de l’AS Saint-Etienne, Razik Nedder, a forcément été particulièrement attentif à ses performances.

«Je l’ai trouvé grand, à la hauteur dans les gros matchs»

« Je l’ai trouvé brillant. Je l’ai trouvé grand, à la hauteur dans les gros matchs. Il fait une très grande finale, ce n’était pas loin d’être le meilleur joueur sur le terrain. Ce n’est pas anodin, c’est aussi une vitrine pour l’ASSE, ça montre qu’on sait faire avancer les garçons. Il y a un an quand il avait à peine 16 ans et que je le fais jouer pour la première fois en réserve, on disait que c’était un peu précoce, je pense qu’il était à sa place. On voit que dans des matchs de très haut niveau il a cette capacité à répondre présent. On n’est pas surpris de voir ce qu’il a fait à la Coupe du Monde », a déclaré Razik Nedder, dans des propos relayés par EVECT .

«Je pense qu’il sera en capacité de jouer très tôt la Ligue des Champions»