«C’est regrettable !», un coup de gueule est lâché à l’ASSE

Ce samedi, l’ASSE a enchaîné une quatrième défaite consécutive sur la pelouse d’Amiens (1-0). Les hommes de Laurent Batlles n’y arrivent plus, et commencent à voir leurs rêves de remontée en Ligue 1 s’éloigner. Défenseur des Verts, Léo Pétrot s’est exprimé après la rencontre, et n’a pas mâché ses mots concernant la prestation des siens.

L’ASSE n’y arrive plus. Après un très bon début de saison, les Verts enchaînent les défaites. Malgré le retour de blessure de Dylan Batubinsika en charnière centrale, les hommes de Laurent Batlles ont concédé une nouvelle défaite ce samedi sur la pelouse d’Amiens (1-0). Muets offensivement, les Verts vont devoir rapidement réagir, comme l’a fait savoir le défenseur Léo Pétrot au sortir de cette quatrième défaite consécutive en Ligue 2.

« On n'arrive pas à revenir au score donc c'est frustrant »

Dans des propos relayés par Peuple Vert , Léo Pétrot est revenu sur la prestation de l’ASSE ce samedi. « Beaucoup de déception forcément. C'est dommage car sur la première mi-temps je pense qu'on a réussi à mettre des choses en place notamment sur les côtés. Il nous a malgré tout manqué sur ce match, le dernier centre, la dernière passe, le dernier geste. C'est regrettable ! On prend un but juste avant la mi-temps et en deuxième mi-temps, ils sont plus bas, ils nous attendent. On essaye de contourner leur bloc. On essaye de mettre plus de monde devant avec Charbo mais on n'arrive pas à revenir au score donc c'est frustrant » .

« On est inquiets »