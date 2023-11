Gros retour à l’ASSE, il jubile !

Benjamin Labrousse

Après avoir réalisé un très bon début de saison, l’ASSE a enchaîné plusieurs défaites d’affilées, et se trouve désormais dans l’obligation de se ressaisir en vue d’une potentielle remontée en Ligue 1. Mais Laurent Batlles peut compter sur un retour de taille en la personne du défenseur Dylan Batubinsika. L’entraîneur stéphanois s’est d’ailleurs réjoui de pouvoir retrouver le joueur de 27 ans.

L’ASSE connaît une période très compliquée. Et pour cause, après un début de saison très réussi, la formation stéphanoise connaît un profond coup d’arrêt avec trois défaites concédées de manière consécutive. Mais l’entraîneur Laurent Batlles ainsi que son staff n’ont clairement pas été aidés par les blessures à répétitions de plusieurs cadres comme Stéphane Diarra, Ibrahima Wadji, ou encore celle du gardien Gauthier Larsonneur. Mais ce n’est pas tout pour l’ASSE. Car si Saint-Étienne avait retrouvé une certaine solidité défensive depuis le passage à une défense à quatre, Dylan Batubinsika s’était également blessé.

L’ASSE plombée par les blessures

Présent face à la presse, l’entraîneur Laurent Batlles s’est d’ailleurs exprimé à propos de la situation médicale de plusieurs de ses joueurs : « Stéphane Diarra est toujours blessé et normalement, on devrait avoir une dizaine de jours sans lui. Thomas Monconduit recourt, Ibrahima Wadji reprend en réathlétisation avec les kinés. On espère l’avoir ou sur la réception du Nîmes Olympique en Coupe de France ou à Bordeaux. Gautier Larsonneur est à Clairefontaine, on verra comment va évoluer sa blessure » , a déclaré le coach dans des propos relayés par Peuple Vert .

« C’est une bonne nouvelle pour le groupe »