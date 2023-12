Signature surprise, le RC Lens jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, le RC Lens a officialisé la prolongation de Jean-Louis Leca d'une saison, soit jusqu'en 2025. Une annonce surprise pour celui qui est la doublure de Brice Samba mais qui reste très important dans le vestiaire compte tenu de son expérience. Présent en conférence de presse, Franck Haise s'est d'ailleurs réjoui de cette annonce et ne tarit pas d'éloges pour le portier corse.

Doublure de Brice Samba, Jean-Louis Leca a toutefois prolongé son contrat d'une saison avec le RC Lens. Par le biais d'un communiqué, le club artésien a effectivement annoncé « poursuivre l’aventure avec l’un des tauliers de son effectif. Gardien d’expérience à la fidélité affirmée et pilier du vestiaire sang et or depuis six saisons, l’homme de 38 ans est Artésien jusqu’en 2025 ! » Une prolongation qui enchante Franck Haise, ravi de conserver un élément important de son vestiaire.

« S’il a prolongé, c’est d’abord parce qu’il est toujours performant. Évidemment, il n’a pas le statut de numéro un. Mais s’il n’était pas toujours performant, toujours avec beaucoup d’envie, beaucoup de travail… Je l’ai déjà dit : c’est le plus âgé, mais c’est souvent le premier en salle. C’est d’abord grâce à son travail qu’il prolonge », lance le coach du RC Lens à l'occasion de son passage en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

