Révolution au FC Nantes, le vestiaire hallucine

Thibault Morlain

Les résultats n'étant plus au goût de Waldemar Kita, le FC Nantes a décidé de changer d'entraîneur. Exit donc Pierre Aristouy et pour le remplacer, les Canaris ont accordé leur confiance à Jocelyn Gourvennec. Un changement d'entraîneur qui s'est fait très rapidement et cela n'a pas manqué de surprendre le vestiaire du FC Nantes.

Si Pierre Aristouy avait débuté la saison sur le banc du FC Nantes, ce n'est pas lui qui va la terminer. Habitué à changer d'entraîneur, Waldemar Kita, patron des Canaris, a récidivé. En effet, ça a bougé à Nantes avec la récente nomination de Jocelyn Gourvennec qui a donc repris les choses en main sur les bords de la Loire pour tenter de relancer la machine.

« Nous avons été un peu pris par surprise »

Se confiant ce vendredi à AS , Pedro Chirivella est ainsi revenu sur ce changement d'entraîneur au FC Nantes. Le capitaine des Canaris a confié : « Nous avons été un peu pris par surprise par le changement d'entraîneur, tout s'est fait rapidement. Au final, le football va très vite. Nous avons eu une mauvaise série, nous n'avons pas réussi à bien jouer, nous avons concédé beaucoup de buts ».

« Gourvennec nous a donné une force défensive qui nous manquait »