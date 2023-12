Le FC Nantes «très touché» par le drame

Arnaud De Kanel

La soirée aurait pu être parfaite pour le FC Nantes samedi, mais un terrible drame a frappé la ville. Peu avant le match face à Nice, un chauffeur VTC a poignardé un supporter qui se rendait au match. Ce dernier a succombé à ses blessures à l'hôpital. Jocelyn Gourvennec raconte la réaction de son vestiaire.

Première plus que réussie pour Jocelyn Gourvennec à la tête du FC Nantes, tombeur de l'OGC Nice pour la première fois de la saison samedi soir. Malgré cet exploit, la soirée a été entachée par le décès d'un supporter juste avant le coup d'envoi. Ce drame n'a pas laissé le vestiaire du FC Nantes indifférent.

«C'est inconcevable»

En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec est revenu sur le tragique événement. « C'était un contexte un peu particulier, une ambiance un peu particulière. Je ne l'ai appris qu'après le match mais la Brigade Loire a été touchée ce soir par notre supporter qui s'est fait poignarder. Je ne peux pas imaginer comment on peut venir voir un match de foot, parfois en famille, et être entre la vie et la mort après un match de foot. C'est inconcevable », a tout d'abord confié l'entraineur du FC Nantes.

«Les joueurs étaient très touchés»