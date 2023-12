«C’est extraordinaire»… Le FC Nantes hallucine face au PSG

Alexis Brunet

Le FC Nantes se rendait au Parc des Princes ce samedi soir pour y défier le PSG. Les Nantais ont cru pendant un moment pouvoir accrocher le match nul, mais les Parisiens ont finalement inscrit le but victorieux en fin de match. Après la rencontre, Alban Lafont est revenu sur la rencontre, et il a tenu à souligner la qualité de l'effectif parisien.

Le PSG a bien préparé le déplacement à Dortmund en Ligue des champions, mercredi prochain. Les partenaires de Kylian Mbappé n'ont pas brillé, mais ils ont réussi tout du moins à gagner le match face au FC Nantes. Les Parisiens se sont imposés 2-1, avec tout d'abord un but de Bradley Barcola en première période, puis une réalisation de Randal Kolo Muani à dix minutes de la fin de la partie.

Lafont est émerveillé par le PSG

Après la rencontre, Alban Lafont a été interrogé par Canal + . Le gardien nantais a témoigné de son émerveillement concernant l'effectif du PSG. « On avait un plan de jeu qu'on a respecté à la fin. Prendre un but sur coup de pied arrêté, c'est assez rageant. On est un peu à l'arrêt sur notre ligne défensive quand je repousse le ballon. Les Parisiens ne sont jamais prenables. Quand on voit les joueurs qui démarrent et ceux qui entrent, c'est extraordinaire. »

Le PSG doit gagner à Dortmund

Après la rencontre face à Nantes, le PSG va disputer le match le plus important de son début de saison. Les Parisiens se rendent en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Le club de la capitale doit s'imposer afin d'accéder aux huitièmes de finale de C1, car il n'est pour le moment pas sûr de pouvoir se qualifier. Les coéquipiers de Marquinhos peuvent aussi finir troisièmes de leur groupe, et donc être reversés en Ligue Europa.