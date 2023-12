Mercato - PSG : Un joueur «exceptionnel» veut absolument débarquer à Paris

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé tout proche d'une arrivée au PSG cet hiver, Lucas Beraldo serait déterminé à rallier le Parc des Princes pour lancer sa carrière en Europe. Et l'un de ses anciens mentors du côté de São Paulo, Charles Hembert, promet un avenir radieux au jeune défenseur brésilien et assure que le PSG ferait une excellente affaire en le recrutant.

Ça bouge déjà au PSG pour le mercato de janvier ! Mercredi, le futur président du Corinthians a confirmé le transfert probable de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain brésilien de 18 ans, en direction du Parc des Princes : « Malheureusement le cycle touche à sa fin, il a déjà la tête ailleurs. Nous lui avons laissé toute la liberté de choisir. Pour qu’il soit heureux. Il se dirige vers cela (une vente au PSG) ». Et Moscardo n'est pas le seul crack brésilien annoncé tout proche du PSG.

Mercato - PSG : Après ce transfert, une décision forte est prise https://t.co/Q5Ll0vqi1r pic.twitter.com/Bt3aIJqcXy — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Beraldo veut aller au PSG

En effet, à en croire les dernières tendances, il est également question d'un transfert au PSG du jeune défenseur Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo), estimé aux alentours de 25M€. Ce dernier serait d'ailleurs déterminé à rallier la capitale au plus vite, et il pourrait être une très bonne pioche pour Luis Campos.

« Il est vraiment exceptionnel »