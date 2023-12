Aulas fait une promesse à l’OL

Thomas Bourseau

Après les succès coup sur coup face à Toulouse (3-0) et Monaco (1-0), l’OL emmené par l’intérimaire Pierre Sage a tout ce qu’il faut pour se sauver cette saison. Jean-Michel Aulas a récemment fait son retour au Groupama Stadium. Et pour l’ex-président emblématique de l’Olympique Lyonnais, le maintien est tout sauf mission impossible.

Jean-Michel Aulas n’est plus affilié à l’OL bien qu’il l’ait été pendant 36 ans en tant que président. Depuis peu, Aulas est devenu le vice-président de la Fédération française de football et donc le second de Philippe Diallo. Cependant, après une réunion constructive avec John Textor, son successeur à l’OL qui lui a demandé de revenir pour remonter le moral des troupes en cette période difficile en terme de résultats, Aulas a fait son retour dans les tribunes du Groupama Stadium le 10 décembre dernier.

L’OL reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1

Et, le destin fait bien les choses, l’OL a remporté le premier match de la saison devant ses supporters lors de ladite réception du Toulouse FC (3-0). Les joueurs de Pierre Sage ont même remis ça le week-end dernier contre l’AS Monaco (1-0) à Louis II. L’Olympique Lyonnais compte désormais trois victoires en 16 journées de Ligue 1 et pourrait passer de bonnes fêtes de fin d’année en passant la passe de trois ce mercredi soir contre le FC Nantes, le club rhodanien étant à un petit point de sortie de la zone de relégation en Ligue 2.

«Pour avoir vu avec John Textor les joueurs lyonnais, oui on va se maintenir»