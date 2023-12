Les vérités d'Aulas sur le calvaire de l'OL

Arnaud De Kanel

L'OL a signé sa troisième victoire cette saison ce vendredi en prenant le dessus sur l'AS Monaco. Un succès plutôt bienvenu pour les Gones qui quittent enfin la zone de relégation après 16 journées. Ancien président du club, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce début de saison pour le moins agité.

Tout commence à aller un peu mieux pour l'OL, vainqueur de l'AS Monaco vendredi soir en ouverture de la seizième journée de championnat. Les Gones sortent peu à peu la tête de l'eau et ça n'est pas pour déplaire à leur ancien président, Jean-Michel Aulas.

«On souffre quand on voit les résultats sportifs de notre OL»

Fraichement élu vice-président de la FFF, Aulas en a profité pour évoquer la situation tendue que traverse l'OL actuellement. « On souffre quand on voit les résultats sportifs de notre OL et on se prend à imaginer que l'attitude d'opposition créait une sorte de blocage peut-être chez les joueurs. On a pensé aux salariés et aux joueurs », a déclaré l'ancien président de l'OL. Il a en quelque sorte enterré la hache de guerre avec John Textor pour s'unir dans cette période très compliquée.

«On espère que la tendance va continuer à s'inverser»