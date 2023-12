Aulas a joué un très vilain tour à Marseille !

Thibault Morlain

Qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France débutera sa préparation dès le mois de mars. Un choc face à l'Allemagne attend notamment les hommes de Didier Deschamps. La rencontre se déroulera le 23 mars au Groupama Stadium. Mais voilà que cela n'était pas ce qui était initialement prévu. Explications.

Le Stade de France étant en travaux pour les prochains Jeux Olympiques, l'équipe de France se délocalise pour jouer ses matchs. Cela sera encore le cas en 2024, notamment lors du rassemblement de mars. A quelques mois de l'Euro, les joueurs de Didier Deschamps iront notamment se frotter à l'Allemagne... au Groupama Stadium. Et Jean-Michel Aulas ne serait pas étranger à cela...

Le Vélodrome devait accueillir France-Allemagne

En effet, selon les informations de La Provence , initialement, ce France-Allemagne devait se jouer ailleurs. A Marseille pour être exact. Alors qu'on se souvient de la folle ambiance lors de cette même affiche au Vélodrome lors de l'Euro 2016, la cité phocéenne était en pole position pour accueillir le choc entre la France et l'Allemagne.

Grâce à Aulas, ce sera au Groupama Stadium

C'est finalement au Groupama Stadium, dans la banlieue de Lyon, que cette affiche va se disputer. Un revirement de situation dont Jean-Michel Aulas serait à l'origine. Comme expliqué par le quotidien régional, l'ancien patron de l'OL aurait fait le forcing et joué de ses relations pour que la rencontre ait lieu dans l'enceinte des Gones. Et il a eu gain de cause...