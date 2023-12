Mbappé-Griezmann : Deschamps lâche une révélation après le malaise

Benjamin Labrousse

En mars dernier, Didier Deschamps avait dû élire un nouveau capitaine suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris. Alors qu’Antoine Griezmann était pressenti pour devenir le nouveau leader des Bleus, c’est finalement Kylian Mbappé qui avait récupéré le brassard. Alors que le milieu de terrain a pu être frustré de cette décision, le sélectionneur français est revenu sur ce choix.

Le 18 décembre 2022, l’équipe de France s’inclinait en finale de Coupe du monde face à l’Argentine (4-3 aux tirs aux buts). Suite à ce beau parcours, plusieurs cadres des Bleus annonçaient leur départ de la sélection comme Raphaël Varane, ou encore Hugo Lloris. Joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France avec 145 sélections, le gardien de but laissait ainsi son brassard de capitaine vacant.

«J’ai mis un jour et demi ou deux jours à mal digérer»

En mars dernier, Didier Deschamps rendait son verdict : Kylian Mbappé devenait à seulement 24 ans le capitaine de l’équipe de France, Antoine Griezmann étant nommé vice-capitaine. Alors que beaucoup estimaient que le joueur de l’Atlético Madrid allait devenir hérité du brassard, l’Équipe révélait dans la foulée que ce dernier avait été frustré par ce choix de Deschamps. Toutefois, Antoine Griezmann n’aura pas été mécontent trop longtemps, comme ce dernier l’avait d’ailleurs confié en juin dernier auprès de Téléfoot : « J’ai mis un jour et demi ou deux jours à mal digérer. Mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C’est ce qui m’importe le plus. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça » .

«Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors»