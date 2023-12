Mbappé : Deschamps en remet une couche sur le Ballon d'Or

Benjamin Labrousse

Le 30 octobre dernier, Lionel Messi a remporté son 8ème Ballon d’Or devant Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (PSG). L’attaquant du PSG a réalisé son meilleur classement en carrière, mais a forcément été déçu de ne pas remporter ce prestigieux trophée. Alors qu’il avait déjà poussé un coup de gueule à ce sujet, Didier Deschamps en a remis une couche sur le Ballon d’Or.

L’année ou jamais pour Kylian Mbappé ? En octobre dernier, l’attaquant du PSG a vu Erling Haaland et Lionel Messi le devancer au classement du Ballon d’Or. Finaliste de la dernière Coupe du monde, Kylian Mbappé pourrait, en cas de bonnes performances en Ligue des Champions avec Paris, mais également avec l’équipe de France à l’Euro, s’affirmer comme l’un des favoris à la succession de La Pulga .

« Il aurait mérité de le gagner »

De son côté, Didier Deschamps n’avait pas mâché ses mots sur le classement final de Kylian Mbappé au Ballon d’Or. « Il aurait mérité de le gagner. Qu’il soit troisième, c’est une déception. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier. Je ne dis pas que Messi ne l’a pas mérité et que Haaland ne l’aurait pas mérité. Il est jeune, mais avec ce qu’il a réalisé, il aurait mérité. Je n’ai pas à le consoler. Il est déçu. J’étais pour le moins surpris, voire même un peu plus du vote de certains. Ne pas mettre Kylian Mbappé dans les cinq premiers, c’est vraiment… Je ne vais pas utiliser le terme malhonnêteté, mais on n’en est pas loin quand même » , confiait ainsi le sélectionneur de l’équipe de France en novembre dernier à BeIN Sports .

« Son vote n’est vraiment pas très sérieux »