C’est confirmé, Deschamps snobe encore Zidane

Ce lundi soir, de nombreux champions du monde 1998 se sont réunis à Paris pour un dîner. Parmi eux, Zinédine Zidane, Lionel Charbonnier ou encore Robert Pires. Deux absences notables sont à noter. Celle de Thierry Henry, actuel entraîneur des espoirs, mais aussi celle de Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'équipe de France.

Le cliché a été partagé sur les réseaux sociaux par Lionel Charbonnier. Ancien gardien de l'équipe de France et actuel chroniqueur sur RMC, il a posté une photo le montrant aux côtés de plusieurs champions du monde 1998, mais aussi avec des membres du staff d'Aimé Jacquet comme Philippe Bergeroo, ancien coach des gardiens.

La réunion des champions du monde 1998

Ce lundi soir, de nombreux champions du monde 1998 se sont retrouvés à Paris pour partager un dîner. Domicilié à Madrid depuis des années, Zinédine Zidane était présent, tout comme Robert Pires, Alain Boghossian, Vincent Candela, Christophe Dugarry, Bernard Diomède, Emmanuel Petit, Bernard Lama, Bixente Lizarazu, Frank Leboeuf et Laurent Blanc.

Deschamps était absent