Un joueur de Deschamps part au clash !

Devenu incontournable en équipe de France avec les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Adrien Rabiot s'est fait une place de choix dans l'entrejeu des Bleus. Sauf catastrophe, l'ancien joueur du PSG devrait être appelé par Didier Deschamps pour participer au prochain Euro. Héros de la Juventus vendredi soir, le Duc a réglé ses comptes avec l'un de ses adversaires sur les réseaux sociaux.

Adrien Rabiot a gagné en maturité avec l'âge. Titulaire indiscutable à la Juventus et en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, le milieu de terrain a bel et bien franchi un cap dans sa carrière. Auteur du premier but du club turinois face à Monza (1-2), Rabiot est parti au clash avec Roberto Gagliardini après le coup de sifflet final.

«Apprends à toujours rester humble»

La Juventus continue son petit bonhomme de chemin ! Sans briller, l'équipe de Massimiliano Allegri a disposé de Monza pour prendre les commandes de la Serie A vendredi soir en attendant le match de l'Inter Milan. Les Turinois avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'Adrien Rabiot avant que Monza n'égalise dans le temps additionnel. Sur le but égalisateur, Roberto Gagliardini était venu chambrer le Français. Quelques minutes plus tard, Federico Gatti donnait finalement la victoire à la Juventus sur le gong. Rabiot s'est donc empressé de répondre à Gagliardini sur les réseaux sociaux.

«Souviens-toi bien de ça»