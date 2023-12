PSG : Deschamps pousse un coup de gueule au sujet de Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa grosse saison 2022-2023 sur le plan individuel avec le PSG et l'équipe de France, Kylian Mbappé n'a terminé qu'au pied du classement du Ballon d'Or. Et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, pousse un coup de gueule contre les votants qui n'ont pas choisi le trio final de cette année.

Le 30 octobre dernier, alors que la cérémonie du Ballon d'Or sacrait Lionel Messi pour la huitième fois de sa carrière, Kylian Mbappé s'est donc contenté de la troisième place derrière son ancien partenaire du PSG et Erling Haaland : « Bravo Leo pour ta récompense. Tu le mérites », avait ensuite écrit Mbappé sur son compte Instagram afin de féliciter Messi.

Mbappé sacré grâce à l'Euro 2024 ?

L'attaquant du PSG va donc retenter sa chance en vue du Ballon d'Or 2024, et il pourrait être aidé dans cet objectif en cas de victoire finale de l'équipe de France à l'Euro l'été prochain : « Si gagner l’Euro l’aidera à soulever le Ballon d’Or ? Le gagner lui permettrait d’être encore plus près de cet objectif », a indiqué Didier Deschamps à ce sujet lundi dans les colonnes du Parisien . Et ce n'est pas tout.

« Certains votes m’ont interpellé »