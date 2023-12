Deschamps lâche une réponse à Mbappé pour les JO 2024

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

2024 pourrait être l'année de Kylian Mbappé. La star du PSG a, aussi, la possibilité de briller avec l'équipe de France, que ce soit à l'Euro ou aux Jeux Olympiques, à condition que son prochain club accepte de le libérer. Sélectionneur des A, Didier Deschamps estime que Thierry Henry pourrait très bien le convoquer, sans pour autant avoir le dernier mot.

Pour la première fois depuis 100 ans, Paris va accueillir les Jeux Olympiques. Un évènement que ne veut louper Kylian Mbappé sous aucun prétexte. A de nombreuses reprises, le joueur du PSG a évoqué son envie de disputer la compétition, Thierry Henry ayant la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. Mais Mbappé est conscient que la décision finale reviendra à son club.

« J'ai toujours voulu les jouer »

« J' ai toujours voulu les jouer, mais ce n'est pas moi qui décide. Le dernier mot revient à mon employeur, ce ne sera pas un problème s'il ne veut pas. (...) Je ne pense pas que la réflexion (de son club) va prendre beaucoup de temps. C'est oui ou non. Je veux les jouer et je pense que les gens ont envie que je sois là aussi. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. » avait déclaré Mbappé le mois dernier.

Son prochain club aura le dernier mot