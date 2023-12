OL : Successeur de Benzema, il a galéré

Thibault Morlain

Formé à l’OL, Karim Benzema a ensuite fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid en 2009, le même été que Cristiano Ronaldo. Les Gones avaient ainsi perdu leur joyau et forcément, sur les bords du Rhône, on a cherché dans le centre de formation pour trouver le nouveau Benzema. Alexandre Lacazette est alors apparu, mais comme il l’a expliqué, passer après KB9 n’a pas forcément été simple…

Le centre de formation de l’OL en a révélé des talents. Il y a eu Karim Benzema et juste après le transfert de KB9 au Real Madrid en 2009, on a notamment assisté à l’éclosion d'Alexandre Lacazette. Forcément, les deux évoluant au poste de buteur, la comparaison a été rapide entre Benzema et Lacazette. Ce dernier était ainsi attendu comme le grand successeur du Ballon d’Or 2022 à Lyon.



« On s’attend à ce que le prochain soit le même calibre »

Au micro de Colinterview , Alexandre Lacazette est revenu sur cette pression de passer après Karim Benzema à l’OL. Le Lyonnais a ainsi expliqué : « Tu rentres dans une équipe où il n’y a que des grands joueurs. Karim Benzema a laissé une trace, il vient du centre de formation, donc forcément on s’attend à ce que le prochain soit le même calibre ».

« Il faut réussir à s’affirmer sans sa faire écraser »