Le boss de l’OL prévient ses joueurs

Jean de Teyssière

L'OL jouera un match important ce vendredi, face à l'AS Monaco. Un match difficile face à l'équipe d'Adi Hütter, solide troisième de Ligue 1. Mais le maintien pour l'OL passera par ces matchs difficiles, où les joueurs peuvent aussi puiser de la confiance en cas de victoire. En tout cas, le discours de l'entraîneur, Pierre Sage, est clair : ce match se jouera pour être gagné, puisqu'aucune excuse ne sera acceptée.

La situation lyonnaise est devenue un peu plus positive le week-end dernier, après la belle victoire face à Toulouse (3-0). Si l'OL est toujours dernier de Ligue 1, le club rhodanien s'est rapproché du premier non relégable, puisque trois points les séparent désormais. Mais l'OL va devoir effectuer un déplacement périlleux en Principauté ce vendredi puisqu'il affrontera le troisième du championnat, l'AS Monaco. Un match qu'il leur faudra impérativement gagné pour ne pas prendre le risque de voir les concurrents au maintien grapiller des points.

«On ne doit pas être dans une logique d'excuses ou d'alibi»

L'entraîneur intérimaire de l'OL, Pierre Sage, a la lourde tâche de redresser l'OL. En conférence de presse ce mercredi, il a évoqué l'opération maintien : « On est un club qui a été habitué à jouer le haut du tableau. L'idée est que la situation est tout autre et on doit aussi la gérer. Cela passe par une prise de conscience, une manière différente de travailler au quotidien. On ne doit pas être dans une logique d'excuses ou d'alibi. »

«Il faut vite purger ces matchs pour penser aux suivants»