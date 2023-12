En pleine crise, un joueur de l'OL s'en prend à la direction

Thibault Morlain

Malgré la dernière victoire face à Toulouse, l'OL traverse toujours une violente crise. Celle-ci aura d'ailleurs eu raison de Laurent Blanc et de Fabio Grosso. Par conséquent, c'est Pierre Sage qui assure actuellement l'intérim à Lyon, dans l'attente de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Une instabilité sur le banc de touche qui n'est pas du goût de Nicolas Tagliafico, qui n'a pas manqué de pointer du doigt sa direction.

Dernier de Ligue 1, l'OL n'y arrive pas depuis le début de la saison. Cela a notamment eu raison de Laurent Blanc, remercié en septembre dernier par les Gones. On avait ensuite décidé de faire confiance à Fabio Grosso, mais l'Italien n'a pas réussi à inverser la vapeur. Résultat, après quelques semaines seulement sur le banc de l'OL, Grosso a lui aussi été licencié. Désormais, sur les bords du Rhône, on attend l'arrivée d'un nouvel entraîneur...



« C'est un cercle vicieux »

En attendant de trouver l'heureux élu, l'OL a confié l'intérim à Pierre Sage. Cela commence donc à faire beaucoup d'entraîneurs pour les Lyonnais cette saison. Au grand dam de Nicolas Tagliafico. En conférence de presse ce mercredi, l'Argentin a confié sur la situation particulière à l'OL : « C'est la première fois que je connais autant d'entraîneurs en si peu de temps. Ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe. C'est un cercle vicieux, l'équipe fait des mauvais résultats et on change d'entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et on rechange d'entraîneur. Il faut changer des choses. L'entraîneur qui est arrivé vient pour aider et pour tout donner mais à la fin c'est aussi à nous de tout donner et d'être tous ensemble. C'est à nous de répondre présent ».

