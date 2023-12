Nouvel entraineur à l'OL, la star valide totalement

Arnaud De Kanel

L'OL ne cesse de changer d'entraineur depuis le début de la saison. Après Laurent Blanc, Jean-François Vulliez et enfin Fabio Grosso, c'est au tour de Pierre Sage de diriger une équipe au fond du trou. Quatre jours après la claque reçue au Vélodrome, les Gones se sont relevés pour battre Toulouse (3-0) grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette. L'avant-centre est conquis par la méthode de son nouveau coach.

C'est une victoire qui va faire beaucoup de bien au moral des joueurs lyonnais. Vainqueur pour la deuxième fois cette saison en Ligue 1, les Gones se rapprochent de leurs rivaux dans la lutte au maintien. Ce succès marque également la confiance retrouvée d'Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé. Le capitaine de l'OL met tout le crédit au compte de son entraineur, Pierre Sage.

«Ça fait plaisir de se sentir aimé»

« Le coach a délivré des messages clés, des consignes claires. Il a un discours assez positif envers nous, ça fait plaisir de se sentir aimé et de voir qu’on a des qualités, c’est ce qu’il essaye de nous montrer. Ma célébration sur le troisième but ? C’était un moment de joie, j’étais très content. Le coach a beaucoup parlé avec moi cette semaine, il m’a montré sa confiance, qu’il était quand même satisfait de moi, de mon rôle dans le jeu, c'était naturel et spontané », a déclaré Alexandre Lacazette en zone mixte, heureux mais tempéré après la victoire de l'OL.

«Il faut rester humble»