L'OL en crise, il annonce du jamais vu

Benjamin Labrousse

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL va très mal. Après la mise à pied de Fabio Grosso le 30 novembre dernier, Pierre Sage a été nommé en tant qu’intérimaire, mais a concédé deux défaites consécutives face au RC Lens et à l’OM. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur lyonnais a affirmé qu’il fallait se préparer face à cette situation inédite à Lyon.

L’OL dans le dur. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien compte clairement se renforcer lors du prochain mercato hivernal en janvier. Mais après une nouvelle défaite concédée ce mercredi face à l’OM (3-0), la situation est critique à Lyon. Nommé entraîneur intérimaire suite à la mise à pied de Fabio Grosso fin novembre, Pierre Sage n’a pas empoché le moindre point. Malgré une prestation intéressante à Lens (défaite 3-2 le 2 décembre dernier), le technicien de 44 ans a semblé impuissant face à l’OM. Si selon l’Équipe , Pierre Sage pourrait voir son intérim prolongé en cas de bon résultat face à Toulouse ce dimanche (17h05), ce dernier s’est exprimé sur la situation de l’OL.

« On doit activer le mode du maintien »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage a conscience de l’urgence de la situation à l’OL : « La première des choses c'est la conscience de la situation. On doit activer le mode du maintien, ce que le club n'a jamais connu. Les joueurs doivent activer ce mode, l'automatisent » , déclare l’entraîneur dans des propos relayés par RMC .

« Ça peut arriver de perdre à Marseille »