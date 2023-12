AS Monaco - OL : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux clubs historiques du Championnat de France se retrouvent ce vendredi en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. L’AS Monaco reçoit l’Olympique Lyonnais, un choc des extrêmes entre le troisième et la lanterne rouge, les deux ayant l’ambition de ramasser le maximum de points avant la fin de l’année avec des objectifs radicalement différents. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

La 16e journée de Ligue 1 débute ce vendredi à 21h00 avec un classique, l’AS Monaco recevant l’Olympique Lyonnais au stade Louis-II. Troisième de Ligue 1 avec 30 points au compteur, le club de la Principauté est au coude-à-coude avec l’OGC Nice (32 points) pour la place de dauphin du PSG, qui caracole en tête avec 36 points. Le LOSC suit derrière, à trois unités des Monégasques. Une victoire des hommes d’Adi Hütter leur permettrait alors de mettre la pression sur les deux équipes de têtes, tandis que du côté de l’OL, l’objectif est radicalement différent avec la possibilité de quitter la place de lanterne rouge occupée depuis la 7e journée.

L’OL joue sa survie, l’AS Monaco veut la deuxième place

Les Gones souhaitent enchaîner après avoir remporté leur premier match à domicile (le deuxième succès de la saison) le week-end dernier contre Toulouse (3-0), premier non relégable et qui n’est désormais qu’à trois points de l’OL. L’enjeu est donc de taille. « C’est toujours le meilleur carburant qui permet de récupérer plus vite. Le côté émotionnel et mental est aussi plus positif, mais il ne faut pas s’enflammer, car on est sur une logique à plusieurs matchs , reconnaissait l’entraîneur Pierre Sage en conférence de presse. Il reste 19 matchs, il faut assurer le nombre de points pour pouvoir se maintenir dans ce championnat. À chaque désillusion, il faudra rebondir. Ce qui compte, c’est ce qu’il y a devant nous. »

Adi Hütter, quant à lui, se méfie de l’adversaire lyonnais qu’il sait revanchard et déterminé après son succès face au TFC. « Nous sommes en forme actuellement, après notre bonne victoire à Rennes (1-2), où Lyon a également gagné, ce qui n’est pas facile , confiait-il en conférence de presse . Mais ce ne sera pas simple, car ils ont changé de système dernièrement en repassant à trois derrière. Nous tâcherons en tout cas de faire la meilleure performance sur le terrain pour l’emporter. Il ne faut pas se fier à leur classement actuel, car certes ils sont derniers, mais sur les précédentes journées, au-delà de la victoire contre Toulouse (3-0), ils ont produit de bonnes prestations, notamment à l’extérieur contre Lens. Donc nous devons nous méfier de cette formation, qui n’est probablement pas à sa place. »

Quelles équipes pour Monaco - Lyon ?

Après son triplé le week-end dernier, Alexandre Lacazette a fait le plein de confiance et s’est relancé au classement des buteurs, avec 6 réalisations au compteur. Il sera sauf rebondissement aligné à la pointe de l’attaque par Pierre Sage, aux côtés d’Ernest Nuamah et Rayan Cherki dans un 3-4-2-1 selon L’Équipe dans ses colonnes du jour.



La composition probable de l’OL : Lopes – O’Brien, Lovren, Caleta-Car – Mata, Caqueret, Tolisso, Tagliafico – Nuamah, Lacazette (c), Cherki

Ce Monaco - OL est également un duel de buteurs puisque dans le camp d’en face, Wissam Ben Yedder totalise lui aussi 6 réalisations depuis le début de la saison. Adi Hütter dispose d’autres atouts offensifs avec Takumi Minamino (5 buts) et Folarin Balogun (5), qui devraient être alignés d’entrée dans le 3-4-1-2 du technicien allemand selon L’Équipe . Aleksandr Golovin (5) est quant à lui absent pour le rendez-vous de ce vendredi, tout comme le défenseur Vanderson, les deux étant suspendus.



La composition probable de l’AS Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Salisu - Diatta, Fofana, Zakaria, Jakobs - Minamino - Balogun, Ben Yedder (c).

Où voir le match ?

Comme chaque match de Ligue 1 du vendredi soir, ce Monaco - OL sera à suivre sur Prime Video, avec une prise d’antenne dès 20h30 et un coup d’envoi lancé à 21h. La rencontre de ce 15 décembre sera dirigée par Ruddy Buquet.