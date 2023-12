Crise à l’OL, ce cadre lâche une révélation

Jean de Teyssière

L'Olympique lyonnais s'est mis dans de beaux draps en ce début de saison. Le début de l'ère Textor ne se passe pas comme prévu avec déjà deux entraîneurs renvoyés et une place de lanterne rouge en Ligue 1, après 15 journées. S'il est difficile d'expliquer précisément les raisons d'une telle difficulté à performer cette saison, Nicolas Tagliafico, le défenseur lyonnais, a donné quelques indications sur l'état d'esprit au sein du club, qui pourrait expliquer cette crise.

L'OL est dernier de Ligue 1 mais n'est qu'à trois points du premier non relégable. La situation n'est pas totalement catastrophique, mais la récente victoire face à Toulouse (3-0), ne doit pas effacer les énormes lacunes dans le jeu lyonnais en ce début de saison. Mais depuis la nomination de Pierre Sage à la tête de l'équipe lyonnaise, tout semble aller mieux, même si tout le monde doit prendre ses responsabilités.

«Quand il y a de mauvaises décisions prises, cela crée de mauvais résultats»

C'est en tout cas les mots de Nicolas Tagliafico, qui n'y est pas allé de main morte avec l'état d'esprit au sein du club lyonnais ce mercredi en conférence de presse : « Si on doit prendre nos responsabilités ? Oui, tous ! Pas seulement les joueurs mais aussi le club. Quand il y a de mauvaises décisions prises, cela crée de mauvais résultats. Il y a des personnalités un peu plus faibles dans l'équipe et tout cela réuni génère la situation que l'on connait en ce moment. »

«Quand tout le monde ne donne pas le meilleur de soi-même, on se retrouve dans une telle situation»