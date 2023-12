Révolution à l’OL, un cadre du vestiaire déballe tout

Benjamin Labrousse

Après un début de saison cauchemardesque au sein duquel deux entraîneurs ont été débarqués, l’OL a décidé de nommer Pierre Sage en tant qu’intérimaire. Alors qu’il a permis au club lyonnais de retrouver le chemin de la victoire, l’entraîneur rhodanien semble avoir fait beaucoup de bien à son groupe, comme l’a récemment confirmé Maxence Caqueret.

L’OL va mieux. Pendant longtemps, le club lyonnais aura été lanterne rouge de Ligue 1 cette saison. Mais après le beau succès des hommes de Pierre Sage face à Toulouse (3-0) le week-end dernier, les Lyonnais ont réussi à aller l’emporter sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) ce vendredi. Une victoire ô combien importante pour l’OL, qui sort provisoirement de la zone rouge avec 13 points.

L’OL peut respirer

Un regain de forme, que l’OL doit en partie à Pierre Sage. Nommé entraîneur intérimaire à la suite de la mise à pied de Fabio Grosso le 30 novembre dernier, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star semble avoir eu l’impact nécessaire pour remobiliser ses troupes. Alors que le Progrès affirmait récemment que Pierre Sage resterait en poste à l’OL au moins jusqu’au mois de janvier, ce dernier pourrait potentiellement poursuivre l’aventure sur le banc de Lyon.

«Il nous apporte beaucoup tactiquement»