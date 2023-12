Mercato - OL : Le nouvel entraineur enfin trouvé ?

Axel Cornic

Arrivé pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso n’aura pas fait long feu et a été démis de ses fonctions face aux résultats catastrophiques de son équipe. C’est Pierre Sage qui a pris sa place, mais alors qu’il ne devait faire qu’un simple intérim, l’ancien du Red Star pourrait bien rester en place.

Après un début de saison catastrophiques, l’OL semble enfin sortir un peu la tête de l’eau. Les victoires face au TFC (3-0) et à l’AS Monaco (0-1), ont permis au club rhodanien de quitter la dernière place de Ligue 1 et cela coïncide avec l’arrivée d’un home sur le banc.

Vers une prolongation de l’intérim de Sage ?

Pierre Sage semble en effet réussir là où Laurent Blanc ou encore Fabio Grosso ont échoué. Ainsi, L’Equipe nous apprend qu’il pourrait bien ne pas faire un simple intérim, puisqu’il ferait l’unanimité au sein de l’OL. Cela serait notamment le cas avec le propriétaire John Textor, qui pourrait donc décider de continuer à lui faire confiance... même si le résultat du dernier match de l’année 2023 face au FC Nantes ce mercredi, va peser dans la balance.

« Je serai très content du poste où je serai demain, du moment que c’est au club »