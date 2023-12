OL : Le nouvel entraîneur se lâche sur son avenir

Jean de Teyssière

L'OL a connu trois entraîneurs cette saison. Laurent Blanc a commencé la saison avant d'être remplacé par Fabio Grosso, lui-même remplacé par Pierre Sage. Cette instabilité avait plongé Lyon dans les abysses de la Ligue 1, eux qui ont été si souvent à la place de lanterne rouge. Mais l'arrivée de Pierre Sage a tout changé et l'OL est désormais 16ème. L'entraîneur intérimaire sait que rester longuement à la tête du club sera difficile, même s'il va tout faire pour.

L'OL va beaucoup mieux. Les Lyonnais ont remporté leur deux derniers matchs de Ligue 1, face à Toulouse (3-0) et Monaco (1-0). Deux victoires consécutives qui ont permis à l'OL de ne plus être lanterne rouge de Ligue 1. Mercredi, l'OL jouera face à Nantes et Pierre Sage, l'entraîneur intérimaire, tentera de poursuivre sur sa belle lancée et pourquoi pas rester plus longtemps à la tête de l'effectif professionnel.

«Quand le contrat était fini, il était fini, de temps en temps on le renouvelait»

Ce mercredi, l'OL jouera face à Nantes et tentera de remporter un troisième match consécutif. En conférence de presse ce lundi, Pierre Sage a été interrogé sur son rôle d'entraîneur intérimaire : « Le mot intérimaire trouve tout son sens, comme quand j’étais jeune, et que je faisais des missions intérimaires pour gagner un peu d’argent. Quand le contrat était fini, il était fini, de temps en temps on le renouvelait. »

«Je serai très content du poste où je serai demain, du moment que c’est au club»