La star de l'OL se lâche sur la crise

Arnaud De Kanel

L'OL s'est donné de l'air en enchaînant un deuxième succès consécutif vendredi soir en ouverture de la 16ème journée de Ligue 1 face à Monaco. Les Gones quittent donc par la même occasion la zone rouge qu'ils pourraient retrouver en cas de victoire de Lorient et de Clermont. Alexandre Lacazette s'est d'ailleurs exprimé sur la mauvaise passe du club rhodanien.

Ça va un peu mieux du côté de l'OL ! Nommé en intérim après la mise à pied de Fabio Grosso, Pierre Sage donne pour le moment pleine satisfaction et il a même réalisé le hold-up parfait vendredi soir en allant s'opposer à Monaco. Alexandre Lacazette sait cependant que la route est encore longue.

«La réalité est qu’on est tout en bas»

« Forcément, on aurait préféré jouer le haut de tableau. C’est sûr. Maintenant, la réalité est qu’on est tout en bas et l’équipe a besoin de nous pour s’en sortir. Je pense que quand on s’en sortira, on le retiendra comme des combattants, même dans la difficulté », a déclaré l'attaquant de l'OL dans un entretien accordé à Colinterview . Pour lui, cette saison marquera l'histoire.

«Une saison mémorable» selon Lacazette