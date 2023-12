Mercato - OL : Coup de théâtre pour ce projet à 65M€ ?

Arnaud De Kanel

En mauvaise posture depuis le début de la saison, l'OL mise sur le mercato pour se refaire une santé et assurer sa place dans l'élite du football français. Suite aux sanctions levées de la DNCG, John Textor avait prévu un investissement de près de 65M€ cet hiver selon RMC Sport mais les deux derniers matchs des Gones l'auraient fait changer d'avis.

L'OL pourra recruter comme il l'entend cet hiver. Il y a presque deux semaines, la DNCG a levé les sanctions prononcées à l'encontre du club rhodanien qui pourra donc se renforcer s'il le désire. Et alors qu'une enveloppe de 65M€ allait être mise à disposition des recruteurs selon RMC Sport, John Textor aurait pris la décision de chambouler ses plans.

Le projet à 65M€ abandonné ?

Le propriétaire de l'OL serait désormais plus mesuré en interne à l'approche du mercato. D'après les informations du Progrès , l'hiver devrait être beaucoup moins agité que prévu du côté de l'OL dans le sens des arrivées. La faute à qui ?

Les résultats en cause

Le quotidien régional avance que les derniers résultats de l'OL, deux victoires face à Toulouse et Monaco, auraient convaincu John Textor de ne pas tout chambouler. L'Américain veut garder une certaine forme d'équilibre et pas trop perturber son groupe. Les indésirables pourraient être vendus mais il devrait y avoir quelques ajustements à deux ou trois postes. On est donc loin de ce qu'annonce Textor depuis plusieurs semaines.