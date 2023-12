Fiasco total à l’OL, un mercato de folie se prépare

Arnaud De Kanel

Après 15 journées disputées, l'OL occupe la dernière place du classement. Le club rhodanien est en très grand danger mais John Textor se veut pourtant optimiste. Le nouveau propriétaire des Gones estime que tout peut encore changer, notamment grâce au mercato hivernal. Un mercato qui risque d'être extrêmement animé puisque l'OL a désormais les mains beaucoup plus libres pour recruter.

L'OL est en grand danger. Le début de saison a tourné au fiasco le plus total et voilà que le club rhodanien se retrouve après 15 journées dans la position la plus inconfortable de toutes, celle de lanterne rouge. Depuis plusieurs semaines, John Textor affirme que les Gones resteront dans l'élite grâce à un investissement conséquent lors du mercato hivernal. L'Américain affichait une confiance sans faille avant le passage devant la DNCG et il ne s'est pas trompé.

Mercato : L'entraîneur de l'OL balance sur son avenir https://t.co/pPPpEmpbGG pic.twitter.com/jhZeuV1rK7 — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

La DNCG autorise l'OL à recruter

Mardi dernier, le gendarme financier du football français a levé les doutes concernant l'OL. Le club rhodanien pourra recruter comme il l'entend cet hiver. « L’OL retrouve sa souplesse budgétaire par l’encadrement DNCG sur un nouveau budget revu à la hausse. L’Olympique Lyonnais prend note de la décision de la DNCG et la remercie d’avoir entendu ses arguments qui lui permettent de retrouver sa souplesse budgétaire », réagissait immédiatement l'OL dans un communiqué. Les Gones disposent d'une très belle enveloppe pour se renforcer par rapport à leurs concurrents directs.

Un recrutement à 65M€ pour l'OL ?