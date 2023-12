Neymar se fait recaler au Brésil pour son transfert

Thibault Morlain

Alors que Neymar vient à peine de rejoindre l'Arabie Saoudite, un nouveau transfert du Brésilien fait actuellement parler. En effet, ces dernières heures, ça s'est enflammé à propos d'un possible retour de l'ancien joueur du PSG à Santos. Mais voilà que du côté du Brésil, certains ne sont pas vraiment chauds à l'idée de revoir Neymar au sein du club paulista.

Et si Neymar revenait là où tout a commencé pour lui ? Révélé à Santos, le Brésilien avait ensuite fait le grand saut vers l'Europe en signant au FC Barcelone. Mais le lien existe toujours entre l'actuel joueur d'Al-Hilal et le club paulista. Dernièrement, Neymar a interpellé le président du club de Sao Paulo. Marcelo Teixeira a ainsi révélé : « Hier (dimanche), j'ai reçu un appel de lui et il m'a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu'à ce que vous reveniez en première division. Alors retirez le 11 jusqu'à ce que je revienne". Je suis déjà heureux, je suis déjà plein d'espoir. Je le soumettrai à notre groupe pour qu'il l'étudie. Nous garderons aussi le 11 ».

« Neymar a aujourd'hui plus besoin de Santos que le club n'a besoin de lui »

Pour ESPN Brésil , Paulo Cobos a réagi à la possibilité de voir Neymar faire son retour à Santos. Et le moins que l'on puisse dire, ce que le journaliste brésilien n'est pas fan de l'idée : « Le nouveau président de Santos perd un temps précieux à rêver du retour de Neymar. Lui et tout le monde à Santos savent déjà que Neymar et son père ont mis l'argent avant tout et ce n'est qu'en renonçant à une fortune que la star reviendrait au club qui l'a révélé. Croire que la demande de "garder le maillot numéro 11" est un signe des chances de retour de Neymar est un pur fantasme. Il est clair que Neymar sur le terrain changerait le niveau de Santos. Mais le fait est que Neymar a aujourd'hui plus besoin de Santos que le club n'a besoin de lui ».

« C'est idiot de rêver que Neymar pense ainsi »