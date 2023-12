Une star claque la porte de l’OM, elle dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Djibril Cissé le reconnait, sa signature à l'OM constitue l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière. Mais seulement deux ans après son arrivée à Marseille, le joueur français rejoignait Sunderland sous la forme d'un prêt. Alors pourquoi une telle décision ? Aujourd'hui retraité des terrains, l'attaquant explique que ce départ était lié à son faible temps de jeu en Ligue 1.

« Mon meilleur souvenir à l’OM ? Lorsque j’ai appris que j’allais signer » . Djibril Cissé garde un merveilleux souvenir de son passage à l'OM, même s'il avait été contraint de quitter le club marseillais quelques semaines après le début de la saison 2008/2009. L'attaquant avait pris la décision de rejoindre Sunderland en raison de son faible temps de jeu sous les ordres d'Eric Gerets. Lors d'un entretien accordé au Phocéen , Cissé est revenu plus en détails sur son départ de l'OM.

Cissé avait été mis de côté par Gerets

« On finit la saison très bien. Je suis titulaire au début de la saison, je fais un match correct et ensuite on commence les qualifications de Ligue des champions et je commence à ne plus jouer. Entre temps, on se voit avec Pape, je lui demande pourquoi je ne joue plus après un match de championnat. Il me réconforte un peu, sauf que je ne jouais toujours pas » a confié l'ancien international français.

« Je ne voulais pas partir, mais... »