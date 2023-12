Mbappé - Haaland : Cette annonce va faire paniquer le PSG

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas trouvé la nouvelle star pour remplacer Karim Benzema à la pointe de son attaque, le Real Madrid aurait identifié les profils de Kylian Mbappé (24 ans) et d'Erling Haaland (23 ans). Et à en croire Chicharito, ancien du club merengue, Florentino Pérez est tout à fait capable de recruter les deux monstres en même temps.

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le buteur de 35 ans était parti pour prolonger avec le club merengue. Toutefois, Karim Benzema a finalement décidé de rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement.

Transferts : Le PSG a snobé un «joueur d’élite» https://t.co/SiWQX2jG1m pic.twitter.com/m3jxYmtJwC — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Une nouvelle génération de galactiques au Real Madrid ?

Pour remplacer numériquement Karim Benzema, le Real Madrid s'est offert les services de Joselu. Cependant, le club merengue espère recruter une nouvelle star pour combler le vide laissé par son ancien capitaine et numéro 9 à la pointe de son attaque. Dans cette optique, Florentino Pérez a coché les noms de Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) et d'Erling Haaland (Manchester City, 23 ans). Et d'après Chicharito, le président du Real Madrid pourrait aller jusqu'à recruter les deux buteurs en même temps.

«Madrid peut avoir Haaland et Mbappé»