L'ASSE fait une révélation sur son dernier renfort

Quelques jours après avoir officialisé le départ de Laurent Batlles, l'ASSE a déjà annoncé le nom de son remplaçant puisqu'il s'agit d'Olivier Dall'Oglio. Ce dernier débarque dans le Forez avec l'ambition de ramener le club en Ligue 1. Présent en conférence de presse, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, a d'ailleurs évoqué les discussions pour convaincre l'ancien coach de Brest.

Alors que l'ASSE venait de concéder une cinquième défaite de rang, Laurent Batlles a été démis de ses fonctions d'entraîneur. Il a rapidement été remplacé par Olivier Dall'Oglio. Devant les médias, Loïc Perrin a d'ailleurs évoqué les coulisses de l'arrivée du nouveau coach stéphanois et ne manque pas de l'encenser.

Perrin dévoile les coulisses de l'arrivée de Dall'Oglio

« Tous les échanges que vous venez d’avoir avec Olivier Dall’Oglio, ce sont des échanges qu’on a eus aussi quand on a rencontré Olivier jeudi dernier. On a passé un bon moment ensemble, ça a duré cinq heures. Ses réponses nous ont donné satisfaction au delà de son expérience, de sa personne aussi. On s’est aussi renseigné dans les clubs dans lesquels il était passé et notre choix à l’unanimité s’est porté sur Olivier », assure le coordinateur sportif de l'ASSE en conférence de presse.

