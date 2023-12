Mercato - OL : Le crack de Lyon lâche une grande annonce

Thibault Morlain

A l'instar de l'OL, Rayan Cherki a galéré depuis le début de la saison. Décevant, le crack des Gones a été vivement critiqué. Au point de remettre en question son avenir sur les bords du Rhône ? Dernièrement, de nombreuses rumeurs sont apparues à propos d'un possible départ de Cherki. Le Lyonnais a tenu à mettre les choses au point.

L'OL est sorti de la zone rouge et désormais, dans les rangs lyonnais, on espère revenir plus fort pour la seconde partie de saison. Cela devrait passer par un gros mercato hivernal avec plusieurs arrivées. Et des départs ? Le cas de Rayan Cherki a été au coeur des interrogations. Le crack de l'OL a enchainé les déceptions et son avenir pourrait donc s'écrire loin de Lyon...

Mercato - OL : Six transferts sont annoncés en direct ! https://t.co/olLwYggMKq pic.twitter.com/DFV9hXdogb — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Cherki sur le départ ?

Un an après avoir été annoncé au PSG, Rayan Cherki va-t-il quitter l'OL en janvier ? Alors que le joueur formé à Lyon est sous contrat jusqu'en 2025, il a été question d'un possible départ dernièrement. En effet, il avait été expliqué que l'OL ne fermait pas la porte à un transfert de Cherki, dont le prix aurait été fixé à 20M€.

« Je n'ai pas fini ce que j'ai à faire ici »