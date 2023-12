Mercato - OL : Six transferts sont annoncés en direct !

Thibault Morlain

Après une première partie de saison catastrophique, l'OL espère sortir la tête de l'eau en 2024 et éviter la catastrophe, à savoir une relégation. Pour cela, les Gones pourraient frapper très fort lors du prochain mercato hivernal. A l'occasion du mois de janvier, ça risque d'énormément bouger à l'OL, où on aurait ciblé plusieurs transferts.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et pour l'OL, cela sera l'occasion parfaite d'apporter du sang neuf à l'effectif de Pierre Sage. Les Gones ont d'ailleurs été autorisé à recruter cet hiver et John Textor va sortir le chéquier. Ça promet d'ailleurs du lourd à Lyon...

« Ils veulent que des joueurs expérimentés »

Sur le plateau de L'Equipe du Soir , Hugo Guillemet s'est prononcé sur le mercato hivernal à venir à l'OL. Et visiblement, ça s'annonce agité chez les Gones avec de nombreux transferts en prévision : « Ils vont recruter 1 ou 2 milieux de terrain. Ils veulent que des joueurs expérimentés ».

« Recruter au moins 3 joueurs offensifs »