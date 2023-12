Aulas déballe tout sur son retour à l’OL !

Thomas Bourseau

Jean-Michel Aulas a été le président emblématique de l’OL, en poste de 1987 à 2023, avant de passer la main à John Textor. Les résultats du club lyonnais ne sont clairement pas au rendez-vous, si bien qu’Aulas ait été convié par Textor à reprendre place au Groupama Stadium afin de montrer une unité aux joueurs pour repartir de l’avant. Aulas raconte.

Le 10 décembre dernier, l’OL renouait avec le succès après trois revers de suite dans la foulée de la première victoire de la saison décrochée à Rennes début novembre (1-0). Dans le cadre de la réception du Toulouse FC au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas, ex-président de l’Olympique Lyonnais, se trouvait dans les tribunes à la demande de John Textor, successeur du nouveau vice-président de la Fédération française de football, en lieu et place à la tête du club rhodanien.

Une réunion décisive avec John Textor

Ce n’est pas vraiment de son propre chef que Jean-Michel Aulas a effectué son retour dans les travées du stade de l’Olympique Lyonnais. Le retour en question est survenu après un rapprochement avec John Textor. Soucieux de redresser sportivement la barre pour l’OL, le patron du club a sollicité Aulas comme ce dernier l’a confié à Canal+ .

«C’est John Textor qui m’a dit : «Il faut que tu reviennes au stade »»