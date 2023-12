OL - Nantes : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le première partie de saison se termine en Ligue 1 par un multiplex ce mercredi à 21h. Parmi les rencontres à suivre, l'OL recevra le FC Nantes au Groupama Stadium. L'occasion pour les hommes de Pierre Sage d'enchainer un troisième succès consécutifs et finir cette année délicate sur une bonne note. Pour cela, il faudra dominer les Canaris qui chercheront à se relancer après avoir concédé deux défaites de rang.

Mercredi soir, la Ligue 1 va tourner la page de 2023 en concluant la phase aller de la saison 2023-2024. Le PSG est d'ores-et-déjà assuré de terminer champion d'automne, mais derrière il reste beaucoup d'enjeux et les équipes auront à cœur de partir en vacances sur une bonne note. Ce sera notamment le cas de l'OL qui reçoit le FC Nantes à 24h au Groupama Stadium.

L'OL veut finir l'année sur une bonne note

Pour les Lyonnais, ce match sera très important puisque cela permettrait de finir 2023 sur une excellente note après un début de saison catastrophique. Tombeur de Toulouse (3-0) et l'AS Monaco (1-0), l'OL aura l'occasion d'enchaîner une troisième victoire de suite et donc de sortir de la zone rouge. Ce qui serait évidemment une magnifique façon de finir l'année, toujours avec Pierre Sage sur le banc.



Les Nantais également ont récemment changé d'entraîneur, mais ce n'est pas autant réussi que pour l'OL. Et pour cause, malgré une victoire contre l'OGC Nice (1-0), Jocelyn Gourvennec n'a pas surfé sur cette dynamique et les Canaris viennent de s'incliner au Parc des Princes contre le PSG (1-2) puis à domicile contre Brest (0-2). Onzième de Ligue 1 avec 18 points au compteur, le FC Nantes tentera de s'imposer pour terminer l'année dans la première partie de tableau.

Quelles équipes pour OL - Nantes ?

Pour cette occasion, Pierre Sage ne devrait pas changer ses plans en reconduisant son 3-4-3 qui a porté ses fruits jusque-là. Alexandre Lacazette tentera de confirmer se regain de reforme et sera épaulé par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.



La composition probable de l'OL : Lopes - O'Brien, Lovren, Caleta-Car - Mata, Tolisso, Caqueret, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Cherki



De son côté, Jocelyn Gourvennec devrait également insister avec son 4-2-3-1 et la confirmation que Moussa Sissoko redevient un joueur important côté Canaris. Devant, Mostafa Mohamed, le meilleur buteur Nantais avec six réalisations, sera épaulé par Florent Mollet et Moses Simon.



La composition probable du FC Nantes : Lafont - Duverne, Cömert, Castelletto, Merlin - Sissoko, Moutoussamy, Douglas Augusto - Mollet, Mohamed, Simon

Où et quand voir le match ?

Le coup d'envoi de cet OL-Nantes sera donné à 21h au Groupama Stadium et sera à suivre sur Prime Vidéo. Une rencontre qui sera arbitrée par Benoit Bastien, assisté par Thomas Luczynski et Hicham Zakrani.