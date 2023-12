Mercato - OL : Le vestiaire se lâche sur le nouvel entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Successeur de Fabio Grosso sur le banc, Pierre Sage serait beaucoup dans le redressement de l'OL. Selon les dires du vestiaire lyonnais, le technicien est très apprécié et semble faire l'unanimité. Grâce à ses deux victoires consécutives en championnat, le coach rhodanien pourrait prolonger son bail et diriger l'équipe en janvier prochain.

L'OL sort la tête de l'eau. Après sa victoire face à Toulouse (3-0), le club lyonnais a confirmé en l'emportant sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1). Après cette rencontre, Maxence Caqueret a tenu à saluer le rôle de Pierre Sage, qui est parvenu à faire oublier l'échec Fabio Grosso dans le vestiaire.

Pierre Sage fait déjà l'unanimité ?

« Pierre Sage nous amène de la sérénité, il nous apporte beaucoup tactiquement. Et je pense que ça se voit sur nos matchs : on est beaucoup plus solide, plus structuré » a déclaré le milieu de terrain de l'OL ce vendredi.

« Les joueurs se sentent bien avec ce staff »