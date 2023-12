Mercato - PSG : Transfert à 20M€, un mensonge est révélé

Axel Cornic

Dans quelques jours le mercato hivernal ouvrira ses portes et un transfert est déjà annoncé au Paris Saint-Germain. Luis Campos aurait en effet d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Gabriel Moscardo, jeune milieu de 18 ans qui a explosé aux Corinthians et qu’un grand nombre de clubs européens s’arrachaient.

Tout pourrait aller très vite pour le PSG en ce mois de janvier. Car le mercato n’a pas encore commencé et deux recrues sont déjà annoncées avec Lucas Beraldo, mais surtout Gabriel Moscardo, que Luis Campos aurait arraché à la concurrence des plus grands clubs d’Europe comme le FC Barcelone ou Chelsea.

Le PSG n’a laissé aucune chance à la concurrence

D’autres menaces ont été évoquées ces derniers jours, mais l’AC Milan n’en fait finalement pas partie. D’après les informations de Calciomercato.it , les Rossoneri n’ont jamais vraiment pu faire quoi que ce soit avec Gabriel Moscardo, puisque le PSG a rapidement raflé la mise et a donc empêché tout concurrent de s’insérer dans le dossier.

Moscardo à Paris dès vendredi

On pourrait très vite voir le jeune milieu brésilien à Paris, puisqu’il y serait attendu dès ce vendredi 29 décembre. Il devrait ainsi signer son nouveau contrat et sera un joueur du PSG à tous les effets, en attendant son compatriote Lucas Beraldo qui pourrait plutôt débarquer dans les premiers jours de janvier.