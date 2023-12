Mercato - PSG : Un retour inattendu en janvier ? Une réponse tombe

La rédaction

Parti à l’AS Roma en prêt lors du dernier mercato estival pour tenter de se relancer, Renato Sanches peine à sortir la tête de l’eau et pourrait même mettre fin à son aventure italienne en janvier. Interrogé sur le sujet ce vendredi, José Mourinho a assuré n’être au courant de rien pour le joueur appartenant au PSG.

Le calvaire se poursuit pour Renato Sanches. Parti du côté de Rome l’été dernier pour tenter de se relancer après une première saison difficile au PSG, l’international portugais de 26 ans enchaîne toujours les blessures et n’est apparu qu’à cinq reprises en Serie A depuis le début de la saison. Dans ce contexte, difficile d’imaginer la Roma lever l’option d’achat avoisinant 15M€, le club envisageant même de rompre le prêt en janvier.

Déjà la fin du prêt pour Renato Sanches ?

C’est en effet la tendance qui circule ces derniers jours en Italie. José Mourinho serait même à la recherche d’un renfort dans l’entrejeu pour remplacer Renato Sanches, n’entrant pas dans ses plans. À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce vendredi, le Special One a eu l’occasion d’évoquer ce dossier.

Mourinho botte en touche